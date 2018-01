Continuar a ler

O Sindicato de Jogadores convidou para a apresentação e discussão do estudo Joaquim Milheiro (coordenador técnico das seleções nacionais de formação), José Couceiro e Armando Evangelista (técnicos do V. Setúbal e Penafiel, respetivamente).



Pelo terceiro ano consecutivo, diminui o número de futebolistas nacionais utilizados nas ligas profissionais. No estudo que o Sindicato de Jogadores apresenta hoje, constata-se uma preocupante realidade: as oportunidades de afirmação dos futebolistas portugueses está a diminuir, tanto na 1ª como na 2ª Liga.Apesar do trabalho e dos resultados das Seleções Nacionais apontarem para um ciclo positivo, a realidade é diferente. Um dos aspetos mais preocupantes tem a ver com o incremento de jogadores estrangeiros na 2ª Liga, designadamente no escalão sub-23, no qual estão em número superior aos portugueses. A promoção do atleta nacional e a aposta nas equipas B traduziu-se por um aproveitamento da formação com repercussões nas Seleções Nacionais, que agora pode estar em causa.

Autores: A.M.