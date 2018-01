Morreu esta segunda-feira, aos 18 anos, o avançado José Amorim, capitão da equipa de juniores do Ermesinde. A tragédia foi comunicade pelo clube portuense na sua página do Facebook, num post no qual apelida o jovem de "nosso craque, o nosso menino, o nosso capitão".Segundo o 'Correio da Manhã', José Amorim morreu na sequência de um acidente quando seguia de bicicleta, pelas 15:30, ao ser colhido por um autocarro na rua dos Mosteiros, na freguesia de Águas Santas.

Autor: Fábio Lima