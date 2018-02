Cristiano Ronaldo foi uma das figuras a assinalar o 46.º aniversário do Sindicato de Jogadores Profissionais de Futebol. O capitão da Seleção Nacional e craque do Real Madrid deixou muitos elogios ao trabalho do organismo liderado por Joaquim Evangelista e salientou a importância do Sindicato."Até tenho companheiros que estão no Sindicato dos Jogadores. É uma situação não muito boa, mas é útil. Claro que os jogadores que estão nessa situação não estão contentes, mas esperam solucionar os seus problemas. Julgo que nunca necessitarei do Sindicato dos Jogadores, mas apoio a situação deles. Temos em Portugal o Joaquim Evangelista que representa muito bem, em Espanha também. É uma forma boa que o Sindicato tem para ajudar jogadores que, de uma certa forma, não tiveram aquilo que idealizaram, por isso é muito bom", começou por explicar, em entrevista à FIFPro.Além disso, Cristiano Ronaldo referiu a necessidade haver sempre apoio para os atletas. "A vida de um jogador de futebol é curta e todos sabem disso. Muitos fazem carreiras curtas por lesões, falta de oportunidades ou por terem um período curto na 1ª Liga. Vejo uma situação má, mas faz parte. O Sindicato faz um excelente trabalho e deveriam continuar a fazer o mesmo trabalho até agora e continuar a ter apoio dos jogadores que neste momento estão bem", rematou.

Autor: Pedro Gonçalo Pinto