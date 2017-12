Continuar a ler

As duas equipas, refira-se, continuam nas provas europeias mas nunca poderão ficar frente a frente por uma disputar a Liga dos Campeões e a outra a Liga Europa.



Quatro possíveis clássicos:



- 23 janeiro: Meias-finais da Taça CTT*



- 28 fevereiro: 1.ª mão das meias-finais da Taça de Portugal**



- 4 março: 25.ª jornada do campeonato*



- 18 abril: 2.ª mão das meias-finais da Taça de Portugal**



*Garantidos

Sporting e FC Porto poderão defrontar-se quatro vezes na segunda metade da temporada e, mais concretamente, três delas no espaço de apenas seis semanas (entre 23 de janeiro e 4 de março). Tal cenário surgiu à tona de água depois de os leões, ontem, e os dragões, hoje, terem garantido um lugar na final four da Taça CTT, onde, curiosamente, irão já medir forças.Mas, para além do duelo nesta prova - onde estará em jogo um lugar na final -, está também garantido clássico para o campeonato e existe a possibilidade de haver mais dois na Taça de Portugal, caso ambos se apurem para as meias-finais.