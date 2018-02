A Gala Quinas de Ouro vai ter lugar no Pavilhão Carlos Lopes, em Lisboa, no dia 19 de março, anunciou a FPF. A terceira edição da cerimónia vai voltar a galardoar os melhores de 2017 no futebol, futsal e futebol de praia, numa gala organizada pela Federação Portuguesa de Futebol, Associação Nacional de Treinadores de Futebol e Sindicato dos Jogadores Profissionais de Futebol.Os nomeados vão ser revelados no dia 19 de fevereiro, altura em que as votações online ficam disponíveis. Os eleitos já foram escolhidos pelo Conselho Quinas de Ouro, que é composto por Luís Figo, Pedro Pauleta, Ivan Dias, Vítor Baía, Carla Couto, António Simões, António Oliveira, Bernardino Pedroto e José Carlos Castanheira.Refira-se que a Gala Quinas de Ouro terá outro momento especial. Será no Pavilhão Carlos Lopes que o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, vai condecorar os campeões da Europa de futsal com a Ordem de Mérito.

Autor: Pedro Gonçalo Pinto