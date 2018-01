Continuar a ler

Já na Liga NOS, Jorge Maciel, adjunto do Rio Ave, foi suspenso por dez dias por dizer "meu filho da p..., vê lá se começas a apitar esta m... em condições", no encontro do Sp. Braga com os vila-condenses. Pena igual teve Pedro Taborda, adjunto do Leixões, pelo que disse a um assistente, a festejar um golo frente ao Famalicão. "Anula esta m... agora!", lê-se.Outro treinador principal que não escapou ao Conselho de Disciplina foi Carlos Pinto. O técnico do Santa Clara foi suspenso por dez dias e multado em 893 euros pelos insultos a João Pinheiro, árbitro no nulo entre os açorianos e o Ac. Viseu. "Ide prò c..., na primeira parte marcavas tudo, agora não marcas nada. Aquilo era penálti, c.... És sempre a mesma m...", escreveu o juiz da AF Braga no relatório da partida. Ainda no Santa Clara, Alfredo Arruda terá de pagar uma coima de 179 euros. "Agora viste tu, vai prò c...", referiu o técnico de equipamentos, que também acabou por ser expulso.