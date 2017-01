Continuar a ler

O Arouca é 10.º classificado, com 20 pontos, e vem de uma vitória fora de portas, em Tondela, enquanto o Estoril, vindo de três derrotas seguidas, é 14.º com 15 pontos.O treinador arouquense preferiu não abordar o mau momento da equipa liderada por Pedro Carmona, preferindo olhar para os seus atletas e desejar que conquistem uma vitória em casa, esperan ter um estádio repleto."Competimos com a intenção de vencer, não me diz respeito o estado do adversário. Eu queria sempre a perfeição e é difícil conseguir a perfeição. Era importante vencer, tal como era importante que estivesse muita gente no estádio porque a equipa precisa do apoio dos arouquenses", sublinhou.Sem Gegé, Karl e Sancidino, lesionados, o técnico já pode contar com Tomané, o primeiro reforço, anunciado na semana passada.O Arouca-Estoril começa às 20H30 de sexta-feira, no Estádio Municipal de Arouca, com arbitragem de Tiago Antunes, da AF Coimbra.