Da Madeira para o Mundo, a exemplo da carreira de Cristiano Ronaldo, é o lema dos organizadores, que estão abertos à inscrição de equipas regionais, nacionais e internacionais.Na apresentação da prova, não faltaram imagens de alguns dos melhores momentos do melhor jogador do Mundo, quando representava o Nacional, assim como de outros jogadores que fizeram a sua formação nas camadas jovens alvinegras. Ficou também a saber-se que estão a ser desenvolvidas démarches para que o internacional português possa ser o ‘padrinho’ do torneio, existindo a vontade de que os clubes por si representados ao longo da carreira garantam a participação na prova.Pretendendo tornar-se uma referência internacional em iniciativas para estes escalões, o 1º Torneio Cristiano Ronaldo Campus Futebol já possui um site oficial - www.crcampus.com – com toda a informação sobre o evento.