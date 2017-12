Manuel José mostrou-se muito crítico em relação ao estado do futebol português. Numa referência clara ao caso dos emails, o técnico afirmou que "alguns dirigentes só dão maus exemplos" e "querem conseguir objetivos a qualquer preço", frisando que o que está a acontecer no futebol português contrasta com "os jogadores, que são sérios". Sem nunca referir nenhum nome, Manuel José, de 71 anos, acusou alguns dirigentes de "não serem intelectualmente sérios" e de seguirem a máxima de que "vale tudo para ganhar".Numa crítica ao FC Porto, Manuel José explicou que "quando alguns perdem consecutivamente, vale tudo para voltar a ganhar". Além disso, lamentou que em Portugal "os casos se arrastem pelo tempo", prevendo que o campeonato chegue ao fim sem que haja alguma decisão sobre o caso dos emails. "Já disse que esta época iria valer tudo para ser campeão e esperem para ver que no último terço do campeonato vão zangar-se as comadres e descobrir-se as verdades", rematou.Manuel José foi uma das figuras que participaram num jogo de futebol solidário organizado pela Cáritas Diocesana do Porto, com o objetivo de angariar alimentos. Em Felgueiras, associaram-se à iniciativa Vasco Seabra, Jorge Andrade, Pedro Mendes, Paulo Machado, Abel Ferreira, Bertino Miranda, entre outros.

Autor: Pedro Alves