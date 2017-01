O Famalicão e o defesa-central Naílson acertaram a rescisão de contrato por acordo mútuo, anunciou o 14.º classificado da 2.ª liga. O jogador brasileiro, de 28 anos, tinha contrato com os famalicenses até 2018, tendo chegado a Famalicão no início desta época e participado em dez jogos.Em nota publicada na site oficial e partilhado nas redes sociais do clube, o clube minhoto "agradece o empenho e profissionalismo de Naílson Medeiros" e deseja ao jogador "os maiores sucessos na sua carreira desportiva".

Autor: Lusa