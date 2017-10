Os 30 nomeados para a Bola de Ouro

Continuar a ler

Há que referir, porém, que os germânicos são mais 'democráticos' na distribuição das suas conquistas. Um total de cinco futebolistas alemães (Beckenbauer, Rummenigge, Gerd Müller, Matthäus e Matthias Sammer) foram eleitos melhores do Mundo pela revista francesa, contra os três portugueses e holandeses (Cruyff, Van Basten e Gullit).



Mais Botas de Ouro e, muito possivelmente, mais Bolas de Ouro: eis o pecúlio de um pequeno país que 'teima' em colocar-se entre as principais potências mundiais do futebol, pese a menor base de recrutamento. Mas, convém dizê-lo, muitas destas proezas têm um só nome: Cristiano Ronaldo.





Bolas de Ouro

Infogram

Infogram Há que referir, porém, que os germânicos são mais 'democráticos' na distribuição das suas conquistas. Um total de cinco futebolistas alemães (Beckenbauer, Rummenigge, Gerd Müller, Matthäus e Matthias Sammer) foram eleitos melhores do Mundo pela revista francesa, contra os três portugueses e holandeses (Cruyff, Van Basten e Gullit).Mais Botas de Ouro e, muito possivelmente, mais Bolas de Ouro: eis o pecúlio de um pequeno país que 'teima' em colocar-se entre as principais potências mundiais do futebol, pese a menor base de recrutamento. Mas, convém dizê-lo, muitas destas proezas têm um só nome: Cristiano Ronaldo.

Os 30 nomeados para a Bola de Ouro

Como se esperava, Cristiano Ronaldo foi nomeado para a Bola de Ouro , estando entre os 30 escolhidos pela 'France Footbal' - do qual sairá a derradeira 'short list' de três finalistas, onde também deverá constar o craque português. Em busca do recorde de cinco galardões na posse de Lionel Messi, o craque do Real Madrid poderá ainda dar a Portugal um outro máximo absoluto: o de país que mais vezes 'levou para casa' o troféu que distingue o melhor do Mundo.Nesta altura, Portugal conta, tal como a França, com 6 Bolas de Ouro, divididas por Ronaldo (4), Eusébio (1) e Luís Figo (1). O primeiro lugar é ocupado ainda por Alemanha e Holanda (ambas com 7), mas o mais do que provável triunfo do capitão da Seleção Nacional vai colocar o nosso país, uma vez mais, no topo do futebol mundial. Como os números comprovam, tal façanha em muito se deve ao avançado merengue que, aliás, é igualmente decisivo para que Portugal seja também o país com mais Botas de Ouro - precisamente 8, entre Ronaldo (4), Eusébio (2) e Fernando Gomes (2).

Autor: João Socorro Viegas