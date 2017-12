Continuar a ler

O dirigente destacou o papel do futebol como "palco de valores mais importantes que os resultados do próprio jogo" e destacou os valores que a FPF pretende trazer para o mesmo, nomeadamente "o respeito pela diferença, a inclusão, a ética, a responsabilidade social, a solidariedade, a defesa dos mais fracos e necessitados e a alegria, mesmo perante a forte adversidade".



Como exemplo, Fernando Gomes destacou o apoio às vítimas dos incêndios florestais e deixou uma palavra aos que "estão, por uma razão ou outra, mais à margem da sociedade".



O presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Fernando Gomes, disse na mensagem de Natal e Ano Novo que espera "que 2018 seja igualmente repleto de grandes golos, grandes alegrias e grandes êxitos", à semelhança de 2017.Gomes destacou o presente ano como um de "grandes sucessos para o futebol nacional", algo que espera que se repita no próximo, ano de Mundial de futebol, na Rússia, e manifestou vontade de fazer do Natal "uma oportunidade" para "comunhão com os portugueses".

Autor: Lusa