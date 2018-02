Continuar a ler

O Benfica somou este domingo o 9.º triunfo consecutivo na 2.ª Fase do campeonato de iniciados, ao vencer na deslocação ao Barreiro por 2-0. Um par de tentos, obtidos já na fase de descontos do 1.º tempo, permitiu aos encarnados manter a invencibilidade e também a distância de 3 pontos sobre o Sporting.As águias dominaram, com naturalidade, a maior parte do encontro, uma vez que a equipa da casa optou por uma estratégia de contenção e saídas rápidas para o ataque. Ainda assim, na 1.ª parte, as melhores oportunidades pertenceram ao Barreirense e não fossem as boas intervenções de André Gomes aos remates Ruben Carvalho (21') e Marco Lopes (28' e 29') o resultado ao intervalo podia ser outro.

Autor: Sérgio Lopes