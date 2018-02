Continuar a ler

Aos 10' de penálti, Diogo Abreu fez o 1-0 e cinco minutos depois Martim Tavares aumentou a vantagem portista.O 3-0 surgiu aos 31', por Rúben Ferreira, com o Aveleda a reduzir um minuto depois por Luís Araújo (3-1);



Ainda na 1.ª parte, o FC Porto voltou a marcar: 4-1, por Lucas Cândido.



A equipa de iniciados do FC Porto continua imparável na disputa do Nacional ao cumprir a 10.ª jornada da 2.ª fase Norte com nova goleada sobre os bracarenses da Aveleda (8-1).Os comandados de Tulipa, que também tinham goleado no jogo da primeira volta (0-6), continuam a ser a única equipa da série só com vitórias nos jogos disputados usufruindo de uma liderança bastante confortável sobre os mais diretos perseguidores.

