O FC Porto derrotou este domingo o Sp. Braga, por 2-1, em jogo da 6ª jornada da segunda fase do Campeonato Nacoinal de iniciados.Os dragões estiveram a vencer por 2-0, com golos de Diogo Abreu, aos 23' de penálti, e Martim Tavares, aos 33', mas ainda antes do intervalo Rodrigo Macedo reduziu (aos 35'), fixando o resultado final.

Autor: Massa Constâncio