Os leões voltaram a entrar fortes na 2ª parte e optou por remates de fora da área, tal era a densidade de jogadores no último terço dos azuis, mas não conseguiram fazer o empate.



Em jogo da 10.ª jornada da fase de apuramento de campeão da série Sul do Campeonato Nacional de Iniciados, a equipa do Sporting entrou forte e dominadora no jogo, mas foi derrotado pelo Belenenses por 1-0.O único golo da partida surgiu aos 17 minutos, depois de uma pressão bem efectuada pelos homens da frente de ataque dos azuis. O guarda-redes do Sporting, Martim Duarte, aliviou a bola contra um adversário e depois da insistência de Herculano, foi Rodrigo Ramos que apontou o golo que garantiu a vitória ao Belenenses, neste dérbi lisboeta.

Autor: Luís Magalhães