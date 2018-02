Continuar a ler

Recorde-se que o Benfica defende o título conquistado em 2017, depois de ter O jogo de atribuição dos terceiro e quarto lugares está marcado para as 16 horas e antecede a final do evento, às 17h30.Recorde-se que o Benfica defende o título conquistado em 2017, depois de ter batido na final o rival Sporting por 3-2

O Torneio António Carraça volta a reunir em Vila Franca de Xira, pela sétima vez, os maiores clubes de clubes. A competição do escalão de iniciados contará com a presença do Benfica, Sporting, Belenenses e do anfitrião Vilafranquense em mais uma edição que pretende homenagear um dos melhores jogadores de sempre nascidos naquela cidade ribatejana.Em jogos a eliminar, a prova terá lugar no Campo do Cevadeiro, no sábado, principiando com um Vilafranquense-Sporting às nove horas. Segue-se um Belenenses-Benfica (10h30) com as decisões a ficarem guardadas para a tarde.

Autor: Flávio Miguel Silva