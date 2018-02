"O momento em que o Benfica faz o primeiro golo foi decisivo. Aconteceu numa fase em que a minha equipa estava estável e não foi muito justo naquele momento, em função do que estava a acontecer. A partir daí pesou o facto de o Benfica se ter apresentado aqui com muitos jogadores que jogam na equipa B. E, claro, pagámos caro o facto de termos jogado a meio da semana", referiu o treinador portista ao Porto Canal.



"Faltou-nos lucidez, errámos passes que não são normais", constatou, ainda, João Brandão.

João Brandão não tem dúvidas que o primeiro golo do Benfica foi o ponto de viragem no jogo. O FC Porto estava a ganhar por 1-0 e acusou, de sobremaneira, o tento sofrido no clássico deste domingo