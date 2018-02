João Tralhão não podia estar mais satisfeito. O Benfica esteve em maus lençóis no, com o FC Porto, mas acabou por dar a volta à situação, regressando a casa com três pontos na bagagem."Em primeiro lugar, gostava de dar os parabéns ao FC Porto pela vitória na Youth League, é sempre importante as equipas portuguesas fazerem bons desempenhos nesta prova", começou por dizer o treinador dos encarnados ao Porto Canal."Hoje calhou para o nosso lado, mas podia ter sido diferente. Na primeira parte as equipas encaixaram-se bem, na segunda o Benfica soube explorar os espaços. Marcámos um golo num momento decisivo, depois fizemos o segundo e sofremos até ao fim. Foi um grande espectáculo", constatou João Tralhão.