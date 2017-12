Continuar a ler

Com esta vitória, o Sporting chega aos 32 pontos, continuando a um do líder Benfica, que tem mais um jogo disputado.



Com esta vitória, o Sporting chega aos 32 pontos, continuando a um do líder Benfica, que tem mais um jogo disputado.

O Sporting venceu este sábado no Estoril por 2-0, em jogo da 16.ª jornada do campeonato, zona sul.Os golos dos leões foram ambos obtidos ainda na primeira parte do encontro. Pedro Mendes abriu o ativo aos 13 minutos e Douglas Aurélio ampliou a vantagem forasteira aos 24'.

Autor: Luís Miroto Simões