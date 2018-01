O Benfica assumiu, de forma provisória, a liderança isolada do campeonato (o Sporting joga no domingo), ao vencer em casa o Sintrense por 4-1, na 14ª e última jornada (ronda invertida) da Série Sul da 2.ª fase do campeonato de juvenis.O avançado das águias, Gonçalo Oliveira, fez o 1-0 aos 24', Iuri Tavares apontou o 2-0 aos 35' e João Dias reduziu para 2-1 aos 37'. Na 2ª parte, Gonçalo Oliveira bisou para o 3-1 e Afonso Simão apontou o 4-1.

Autor: Joaquim Paulo