O Sporting manteve-se no segundo posto do campeonato nacional de juvenis, a 3 pontos do líder Benfica, graças a uma vitória por 4-0 na receção ao União de Leiria. Esta manhã, em Alcochete, os leões não facilitaram e somaram um triunfo que permite passar a somar 21 pontos, menos 3 do que os encarnados, que ainda têm um encontro em atraso.

Autor: Fábio Lima