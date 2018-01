Continuar a ler

Lito expulso cedo



O técnico avense, que acabou por ser expulso ao minuto 33 depois de protestar o golo anulado a Amilton (20') e o penálti perdoado a Marcelo (23'), teve de ver o resto da eliminatória na bancada.

O avançado Cristián Arango foi a arma secreta que Lito Vidigal guardou na manga e a eficácia que o colombiano demonstrou no último suspiro do jogo, no prolongamento e no desempate por grandes penalidades foi crucial para o apuramento avense."Nunca deixámos de acreditar. Foi um apuramento na garra e na fé", desabafou Arango no final do jogo, para logo de seguir percorrer todo o relvado do estádio vila-condense de joelhos em jeito de agradecimento: "É uma emoção incrível que só foi possível graças à determinação de todos, pelo que só tenho de agradecer a Deus."