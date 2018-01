Continuar a ler

Mas esperam-se mais saídas, uma vez que o clube ainda pretende contratar mais dois jogadores – um extremo e um avançado – para reforçar o plantel de Lito Vidigal. Tong Lee já deixou o grupo de trabalho, Fariña tem guia de marcha e Sami pode estar a caminho do AEL Limassol. Este lote de excedentários ainda pode aumentar até ao final do mês, uma vez que a SAD e Lito Vidigal pretendem reduzir o plantel.



Experiência



O guarda-redes Artur Moraes e o médio Fernando Tissone começam a trabalhar hoje na Vila das Aves, depois de terem assinado contrato ontem de manhã. Os dois reforços formalizaram o acordo avançado por Record, e os vínculos são válidos por uma época e meia, ou seja, até 2019.Com a chegada do brasileiro, que foi campeão no Benfica, e do argentino, com grande experiência no futebol espanhol e italiano, está aberta a porta de saída para o guarda-redes Marco Pinto e para o médio Braga, tal como noticiámos no sábado.

Autor: Bruno Freitas