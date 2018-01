Sem espaço nas Aves, Fariña, que está a treinar-se à margem desde a semana passada, deverá regressar à Argentina. Falhado o acordo com o Lanús, o médio está agora em negociações com o Talleres.Por outro lado, o Estádio do Aves foi ontem alvo de uma vistoria da FPF, tendo em vista o jogo da meia-final da Taça de Portugal, frente ao Caldas.

Autor: Bruno Freitas