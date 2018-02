José Mota, treinador do Desportivo das Aves, ficou satisfeito com o resultado e exibição da sua equipa diante do Rio Ave, embora tenha considerado que poderia ter conseguido melhor do que um nulo em Vila do Conde."O Rio Ave é uma boa equipa, bem orientada, com estatuto europeu, e que faz jus a essas capacidades e quando jogo no seu estádio. Sabíamos disso, que o adversário gosta de controlar o jogo, e não podíamos dar espaços para que aproveitasse as oportunidades que cria. Posicionámo-nos de uma forma correta, e o Rio Ave, apesar de ter mais posse de bola, não conseguiu entrar nas nossas linhas, e não teve grandes oportunidades. Aliás, na primeira parte as duas melhores foram nossas. Na segunda parte fomos mais ambiciosos, subimos o bloco e fomos melhores que o Rio Ave. Tivemos as melhores oportunidades e até conseguimos um golo que acabou por ser anulado. Penso que, pelo fizemos na segunda parte merecíamos outro resultado. Ainda assim, o 0-0 acaba por ser mais um ponto na nossa luta, e tenho de realçar a forma solidária como os jogadores se entregaram, com uma postura muito digna e um jogo bastante positivo. Mas creio que o Aves poderia ter sido um justo vencedor, embora um empate em Vila do Conde seja sempre um bom resultado", analisou o treinador dos avenses.