São eles o lateral Nélson Lenho, o médio Vítor Gomes e o avançado Amilton, trio que não pôde jogar em Belém por estar a cumprir castigo, mas que deve regressar hoje à titularidade.



Num plano semelhante, atendendo à indisponibilidade física de Alexandre Guedes, que foi titular no Restelo, tudo indica que Derley voltará a ser a principal referência do ataque.

O Aves chega à 22ª jornada embalado pelos triunfos frente a Boavista e Belenenses, pelo que o técnico José Mota vai tentar conduzir a equipa à 3ª vitória consecutiva no campeonato.Feito inédito na história do clube no principal escalão do nosso futebol e que o responsável avense tentará alcançar com a ajuda de quatro jogadores que não entraram na equação inicial da última jornada.

Autor: Bruno Freitas