O Aves instaurou um processo disciplinar a Lito Vidigal, o que deverá levar à saída do técnico. O treinador esteve esta manhã reunido com o presidente da SAD, Luiz Andrade, e não orientará o treino da tarde, mantendo-se a restante equipa técnica em funções.Segundo fonte garantiu a, o processo relaciona-se com "decisões que o treinador tomou que não agradaram à SAD" e tem agora 10 dias para responder.O Aves ocupa atualmente o 16.º lugar da classificação.

Autor: Bruno Freitas