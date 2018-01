O Aves garantiu a contratação de Paul Ayongo, um avançado ganês, de 21 anos, que joga no Amarante.O jogador vai, no entanto, completar esta época no clube do Campeonato de Portugal, juntando-se à equipa treinada por José Mota apenas na pré-temporada de 2018/19.

Autor: Ricardo Vasconcelos