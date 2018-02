Chegou a temer-se o pior, mas pelo menos o cenário de fratura está posto de parte para Chaby, que foi vítima de uma entrada violenta de Bruno Gomes. Essa foi a mancha do triunfo do Belenenses frente ao Estoril (2-0), com o lance aos 51’ a forçar a saída do médio, de 24 anos. Chaby começou por ir de maca para o balneário, antes de seguir de ambulância para uma unidade hospitalar, onde fez um exame que afastou a possibilidade de o tornozelo esquerdo ter fraturado, a principal preocupação quando tudo aconteceu.

A visita ao hospital foi rápida, uma vez que Chaby voltou logo para casa de forma a começar o período necessário de repouso para que a inflamação na zona lesionada passe. Ainda assim, responsáveis do Estoril fizeram chegar pedidos de desculpa ao médio formado no Sporting, já depois de Ivo Vieira ter afirmado, em conferência de imprensa, que Bruno Gomes "foi muitíssimo bem expulso".

Para já, Chaby ultrapassou o primeiro susto e está a contas com uma entorse da tibiotársica esquerda, mas só hoje vai ser possível saber a extensão da lesão. Um dos aspetos fundamentais será perceber, através da realização de novos exames, se os tendões e ligamentos na zona do tornozelo esquerdo ficaram afetados pela perigosa entrada de Bruno Gomes. De qualquer forma, a utilização na receção de domingo ao Feirense é, naturalmente, improvável.

A arrepiante lesão de Chaby diante do Estoril

Autor: Pedro Gonçalo Pinto