Domingos Paciência, treinador do Belenenses, considerou que a sua equipa conseguiu anular os pontos fortes do Portimonense no empate a zero no Algarve, no fecho da jornada 16."Jogo equilibrado sem grandes aproximações às zonas de finalização. Obrigámos o Portimonense a baixar as linhas, evitando os pontos fortes do adversário. Na segunda parte, arriscámos e, embora tivéssemos mais posse de bola, não conseguimos criar perigo na zona de finalização. Conseguimos evitar o Portimonense, contrariando os seus pontos mais fortes, à semelhança do que conseguimos com o Sporting. Falta-nos sorte e os golos para voltarmos às vitórias", analisou o técnico dos azuis.

Autor: Lusa