Apesar de saber das dificuldades que a sua equipa teria, Domingos Paciência considera que o empate do Belenenses frente ao Sporting, 1-1 , foi injusto por aquilo fizeram."Acaba por ser um resultado negativo mas sabíamos que tínhamos uma tarefa difícil. A equipa acreditou e, por aquilo que fez no jogo, o resultado acaba por ser injusto porque tivemos as oportunidades mais flagrantes. Daquilo que foi o jogo, o Belenenses teve momentos que teve por cima e acabou por fazer um bom jogo, só faltou mesmo o golo", afirmou o técnico no final do encontro disputado no Restelo. "A equipa teve bem, com bola, os meus jogadores estão de parabéns. Os jogadores são profissionais e sabem a responsabilidade que é o a história do Belenenses."