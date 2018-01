Domingos Paciência espelhava a revolta belenense pela validação do golo do Boavista: "O VAR veio para evitar situações como esta. Não ponho em causa a honestidade das pessoas, mesmo sendo prejudicados desta forma. Só queremos que isto acabe". Sobre as consequências do erro, "se eu falho, tenho os adeptos a assobiar e o lugar em risco, se outros falham nada lhes acontece". Relativamente às opções, admite não ter feito "as melhores substituições". "Dou a mão à palmatória", concluiu.