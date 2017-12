Gonçalo Silva não escondeu a desilusão de o Belenenses ter sido afastado da Final Four da Taça da Liga, ao empatar com o Sporting ( 1-1 ) no Restelo."Um empate que sabe a pouco. Queríamos a vitória e fazer história com a qualificação para a Final Four e dedicar a vitória aos nossos adeptos, infelizmente não conseguimos. Tal como para o campeonato, o Sporting acabou o jogo a queimar tempo e nós ficámos com a sensação que podíamos ter alcançado mais do que este empate. Merecíamos mais e este grupo de trabalho merece mais", afirmou o defesa do Belenenses."Quem nos vê a trabalhar todos os dias não consegue arranjar explicação para este mau momento mas os golos vão acabar por aparecer, só podemos prometer trabalho. Entramos sempre para ganhar, o Belenenses entra sempre para vencer. Fizemos o nosso trabalho, não conseguimos a vitória e, por isso, saímos tristes com este empate."