No rescaldo da assembleia geral, que contou com vários momentos de tensão (com os sócios do Belenenses a chegarem mesmo a confrontos físicos), Pedro Pestana Bastos, presidente da mesa da AG, assegura a Record que está "preparado para liderar a comissão composta também por Henrique Abecasis, presidente do conselho geral, e uma terceira pessoa que será indicada hoje pela direção, que vai negociar com a SAD um novo protocolo". "Não vou com reservas para estas negociações. Vamos de espírito aberto e de boa-fé. Vamos para estas negociações para apresentar as nossas condições, que podem ser alteradas se a SAD entender que não são aceitáveis e se nos apresentar uma contraproposta razoável. Não há nenhuma que seja totalmente inegociável. Se houver do outro lado o mesmo espírito de boa-fé, tenho a certeza que vamos encontrar uma relação e um equilíbrio em que seja possível um acordo. Está fora de questão o Belenenses jogar fora do Restelo. A tese de que isto foi uma forma de que o clube pretende expulsar a SAD é falsa", realça o dirigente.Ainda na memória estão os confrontos durante a noite de sábado, num momento "menos bom da AG". "Não fiquei surpreendido com a afluência. Feliz pelo que aconteceu até ao momento que não devia ter acontecido. O presidente reconheceu que errou e pediu desculpa humildemente."

Autor: André Ferreira