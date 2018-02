O avançado, de 23 anos, Maurides foi eleito o melhor jogador da 23ª jornada da Liga NOS, pela Liga Portugal. Os dois golos apontados na vitória do Belenenses frente ao Estoril, no sábado passado no Estádio António Coimbra da Mota, foram determinantes para colocar a equipa do Restelo mais à vontade na tabela classificativa. De momento (Estoril joga hoje a 2ª parte do encontro com o FC Porto), os azuis seguem no 12º posto com 24 pontos somados.

O jovem brasileiro, irmão do antigo central do FC Porto Maicon, apesar de já ter 26 jogos pelo Belenenses esta época, apenas colocou a bola nas redes das equipas adversárias por cinco vezes - quatro para o campeonato e uma para a Taça de Portugal -, o que é manifestamente pouco.

No entanto, nos últimos dois jogos, o avançado marcou três golos, ou seja, mais de metade dos que contabiliza no total, atravessando assim o seu melhor momento de forma nesta temporada. Na 22ª jornada, apesar da derrota da sua equipa por 5-2 frente ao Aves, Maurides apontou um dos golos e voltou a festejar quatro meses depois. Antes destes três tentos, apenas tinha marcado dois golos. O primeiro da temporada foi apontado na vitória por 4-1, no terreno do Feirense, já na 7ª jornada jogada no dia 24 de setembro de 2017. Enquanto o segundo foi marcado na eliminação do Belenenses da Taça de Portugal, mais propriamente na 3ª eliminatória frente aos açorianos do Santa Clara (2-1), que se jogou no dia 15 de outubro de 2017.

Autor: Luís Magalhães