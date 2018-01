Rui Pedro Soares, presidente da SAD do Belenenes, refutou as acusações de Francisco J. Marques, diretor de comunicação do FC Porto, de que os. As verbas em causa, como Record já tinha adiantado, referem-se à transferência de Dálcio, com o dirigente a explicar o negócio."Nos últimos dias, o diretor de comunicação do FC Porto difamou o Belenenses. Não lhe vou dar muita importância mas espero no futuro não ter de vir a falar sobre isso. O Belenenses vendeu um jogador ao Benfica em 2015. Numa primeira operação, em fevereiro de 2015, vendeu direito a três jogadoress, entre os quais se incluía o Dálcio. Trezentos mil euros mais IVA e estava previsto entre o dia 8 e 15 de junho que o Benfica tinha de exercer opção. Assim foi, sobre o Dálcio, adquirindo mais 25 por cento do jogador - só tinha opção sobre 50 por cento daqueles três - e pagou ao Belenenses 350 mil mais IVA. Esta operação foram 650 mil euros mais IVA. O diretor de comunicação do FC Porto falou que havia 850 mil euros... quando se fala de 650 mil euros, há um imposto a pagar, o IVA, portanto mais 149,5 mil euros - 800 mil euros no total", explicou Rui Pedro Soares na conferência de apresentação de Silas como novo treinador dos azuis.