Domingos Paciência tem o lugar como treinador do Belenenses em risco. Tudo isto porque Rui Pedro Soares foi implacável com o técnico após novo desaire, desta feita na receção ao Rio Ave (1-2). Primeiro, começou por refutar as críticas à equipa de arbitragem, algo pouco habitual no atual momento do futebol português. "Tenho de dizer que o árbitro ajuizou bem o lance que nos anulou o golo. Não podemos só apontar os erros quando existem. Vítor Ferreira é jovem, um bom árbitro e não ficava bem com a minha consciência se não viesse aqui dizer que a decisão foi bem tomada. Não me vou esconder de forma cobarde atrás dos árbitros", destacou o presidente da SAD dos azuis.Já sobre os pedidos de reforços por parte de Domingos, Rui Pedro Soares explicou que... já os satisfez. "Já contratámos 14 reforços e para o ataque foram cinco. Temos dois excelentes pontas-de-lança que deixaram de marcar e temos de perceber o porquê. Não podemos ter reforços todas as semanas...", finalizou. Contas feitas, Domingos fica? O líder da SAD garante que sim... para já. "O lugar de todos está sempre em risco. Domingos é treinador do Belenenses e daqui a 20 anos não será. Sabe-se o dia em que entra e nunca o dia que sai. Hoje é e amanhã também", disse.

Autor: Pedro Gonçalo Pinto