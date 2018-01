O presidente da SAD do Belenenses, Rui Pedro Soares, lembrou as tormentas que antigos jogadores e treinadores dos azuis sofreram com as várias derrotas ao longo do tempo diante do Benfica, nomeadamente com acusações de facilitismo. Agora, após o empate desta noite, deixou o seu "abraço" a todos os que viveram esses momentos complicados."Estou contente com o empate, embora nas circunstâncias em que foi acabemos por ficar tristes. Quero dar os parabéns ao grupo de trabalho e deixar mensagem a antigos treinadores e jogadores do Belenenses, que quando tivemos maus resultados com o Benfica tivemos de suportar tanto tempo tanta insinuação maldosa e sem sentido. Testemunho aqui o sofrimento que tivemos nessa altura. Quero deixar um abraço aos que viveram esses momentos, que quem está lá fora não sabe o que é, vivendo com isso semanas ou mesmo anos", disse na conferência de imprensa.A fechar, uma resposta a Francisco J. Marques: "a pressão que fez durante a semana não resultou em nada, foi sim o trabalho do Belenenses."