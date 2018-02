O momento que o Belenenses atravessa já fez soar os alarmes do Restelo. São já 15 jogos consecutivos sem vencer, o que, no que toca à Liga NOS, empurrou os azuis para lugares perigosos da tabela classificativa. O Belenenses ocupa a 13ª posição, com 21 pontos, apenas dois acima dos indesejáveis lugares de despromoção.

Se olharmos para os cinco principais campeonatos da Europa, os denominados ‘Big five’ (Inglaterra, Espanha, Alemanha, Itália e França), a série negra do Belenenses surge como a terceira pior.

O West Bromwich Albion (WBA), último classificado da Premier League, esteve sem vencer 21 jogos. Aconteceu entre as jornadas 3 e a 22, com a terceira ronda da Taça da Liga inglesa pelo meio. Segue-se o Benevento, de Itália. A equipa que subiu à Serie A somou 19 jogos sem vencer, sendo mesmo, a nível de pontos, a pior. É que o último classificado da liga italiana saiu derrotado em 18 jogos e apenas empatou um. Surge então o Belenenses. A equipa agora liderada por Silas está há 15 jogos sem conhecer o sabor da vitória. Sete derrotas e oito empates, três deles na Taça CTT (U. Madeira, Marítimo e Sporting). O Estoril é quarto desta lista de piores séries, curiosamente o adversário que os azuis defrontam no sábado. Os canarinhos têm estado em ascensão na época e depois de vencerem Sporting e Moreirense saíram da zona de despromoção. Tem agora a palavra o Belenenses, que no dérbi da linha lutará para terminar com o pior ciclo da sua história.



Fredy regressa direto para o onze



Silas já vai poder contar com Fredy para a deslocação ao Estoril. O avançado cumpriu castigo na última jornada e no regresso às opções o mais provável é que entre direto para o onze. Desde que voltou após lesão, Fredy tem demonstrado ser peça importante no Restelo. Esta temporada o avançado, de 27 anos, soma 13 jogos e ainda procura o primeiro golo. Fredy até sabe como fazê-lo ao Estoril e na... Amoreira. Na época 2010/11, na jornada 15, marcou no empate a um golo. Regressa Fredy às opções de Silas, que continua sem poder contar com Muriel e Tandjigora, ambos a recuperar das respetivas lesões. Já Bouba Saré está praticamente apto, mas ainda não é certo que possa ser chamado para o jogo com o Estoril.