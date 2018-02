Continuar a ler

Uma das grandes ilações que retiro para o futuro é que um dos grandes inimigos dos jogadores de futebol é o narcisismo. Demasiados elogios acabam por nos enfraquecer. Alguns não lidaram bem com os elogios. Tivemos muitos lances perdidos por culpa nossa. Houve desconcentração e falta de agressividade e, claro, outros por mérito do Vitória.



Tivemos muitos passes falhados e isso mexe com o rendimento coletivo. O nosso jogo foi muito fraco. Houve jogadores um pouco desligados do jogo. Alguns a jogar em posições novas e isso pode ter influência. Houve muitos erros, sobretudo posicionais. Além disso, tivemos também um adversário de valor pela frente. Há mérito do Vitória.



Silas estava desiludido no final da partida em Setúbal . O treinador do Belenenses lamentou o vento, que fez mossa no jogo da sua equipa, bem como o "narcisismo" de que foram vítimas, segundo diz, os seus jogadores."Sabíamos que ia ser um jogo difícil por causa do vento. Houve alguns jogadores que não souberam adaptar-se a isso. Perdemos muitas bolas e passes e o Vitória foi crescendo e acabámos por sofrer o golo no final da primeira parte. Era algo que temia. O Vitória foi eficaz na segunda parte. O triunfo é inteiramente justo e compete-nos ver onde errámos.

Autor: Lusa