Quero começar por agradecer aos adeptos que estiveram aqui para nos apoiar, depois das duas derrotas com o Aves e o Vitória de Setúbal. O jogo podia ter começado muito mal para nós por uma desconcentração nossa. Estávamos a jogar com uma equipa muito boa e se tivessem feito golo podia ter sido muito complicado, até pelo momento que estávamos a passar. Depois, tiveram mais uma oportunidade similar, mas a partir de certo momento também tivemos muitas ocasiões para avolumar o resultado. Foi uma vitória muito importante, foi importante porque fizemos dois golos fora, importante para o Maurides marcar. Já disse ao Ivo Vieira e digo aqui que gosto muito da equipa do Estoril, joga muito bem. Apesar de termos ganhado hoje, espero jogar melhor no futuro.A ansiedade que tínhamos de não querer deixar fugir a vantagem puxou-nos para trás e é difícil controlar isso a partir do banco. Mesmo assim, tivemos muitas ocasiões e sabia que íamos ter, já o tinha dito na conferência de antevisão. A minha pretensão para o futuro é realmente sermos muito mais dominadores. Continuo a achar que quem tem mais posse de bola está mais perto de controlar e não é por ter vencido hoje que penso diferente.Não foi por causa do Estoril que jogámos com três centrais, foi pelo nosso momento. Os três centrais não foram para defender melhor, foram para atacar melhor. Queria que se sentissem seguros para começarem a arriscar um pouco mais."