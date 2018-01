Continuar a ler

"Isto é o início. São 10 dias de trabalho, mas é já a ideia geral. Há muitas coisas para trabalhar, muitas coisas para limar. Daqui a uns meses, já nem vamos cometer tantos erros. Estou muito orgulhoso do que os meus jogadores fizeram. Foram riscos calculados. Saímos muitas vezes com muita qualidade contra um tetracampeão que estava muito bem e que já se diz que hoje não esteve tão bem. É um empate. Sofremos no último minuto, mas podíamos ter sofrido antes. Facilitámos em alguns momentos, mas a verdade é que não me parece que o Benfica merecesse perder. Ou que merecesse ganhar. Acho que o empate é justo. Sabe-me a empate, não sabe a derrota, certamente, nem a vitória.""Saio contente com os meus jogadores. Podem fazer muito melhor e sei que vão fazer muito melhor. Não saio triste nem inconformado. Estão a perceber onde é que estão, isto é o Belenenses. Não aceito empates, seja contra o FC Porto, Benfica ou Sporting. Quando aceitei vir para o Belenenses não foi para ser mais um. Vamos jogar sempre para ganhar. Podemos perder ou podemos empatar, mas a única coisa que nunca podemos perder é a vontade de ganhar.As equipas foram similares, o Benfica com mais oportunidades e nós com mais posse de bola e mais cantos. Também tivemos alguns remates. Antes do jogo não aceitava, mas se me perguntar agora, acho que o resultado é justo.""O Chaby disse ao Bruno Paixão que tinham de respeitar mais as equipas além dos três 'grandes' e ele decidiu expulsá-lo. Foi o que ele me disse e eu acredito nele.""Faltou um bocadinho de experiência no final. Podíamos ter tomado outras opções, mas isto faz parte do nosso crescimento. Trabalhamos só há 10 dias com os nossos jogadores e as outras equipas trabalham há seis meses. A diferença entre as equipas não foi significativa. E dentro de campo vai notar-se cada vez menos".