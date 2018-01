Continuar a ler

Figuras dos azuis



Silas, de 41 anos, esteve quatro temporadas no Restelo (entre 2005/06 e 2008/09), tempo suficiente para deixar marca no clube. Dali saiu para a U. Leiria, emblema que já tinha representado nas épocas 2001/02 (orientado por José Mourinho) e 2002/03.



Nos seus tempos com a cruz de Cristo ao peito, o médio teve como companheiro de equipa Zé Pedro. O ex-jogador, de 39 anos, formado no Benfica, esteve mais duas temporadas nos azuis (entrou um ano antes e saiu no ano seguinte).



Ambos são nomes queridos pelos adeptos e respeitados pelos jogadores, pelo que já tinham sido escolhidos pela administração da SAD para comandarem o projeto da equipa B. Com a saída de Domingos Paciência, a dupla foi a aposta para tentar melhorar a prestação da equipa e procurar uma maior proximidade aos adeptos. Silas, de 41 anos, esteve quatro temporadas no Restelo (entre 2005/06 e 2008/09), tempo suficiente para deixar marca no clube. Dali saiu para a U. Leiria, emblema que já tinha representado nas épocas 2001/02 (orientado por José Mourinho) e 2002/03.Nos seus tempos com a cruz de Cristo ao peito, o médio teve como companheiro de equipa Zé Pedro. O ex-jogador, de 39 anos, formado no Benfica, esteve mais duas temporadas nos azuis (entrou um ano antes e saiu no ano seguinte).Ambos são nomes queridos pelos adeptos e respeitados pelos jogadores, pelo que já tinham sido escolhidos pela administração da SAD para comandarem o projeto da equipa B. Com a saída de Domingos Paciência, a dupla foi a aposta para tentar melhorar a prestação da equipa e procurar uma maior proximidade aos adeptos.

Rei morto, rei posto. A SAD do Belenenses chegou de manhã a acordo com Domingos Paciência para rescisão de contrato e à tarde já o novo treinador comandava a equipa. O homem escolhido para assumir o leme dos azuis do Restelo foi Silas, nome que Record já tinha avançado ontem.Sem perder mais tempo, Silas já orientou o treino de ontem à tarde, coadjuvado por Zé Pedro. O local da primeira sessão de trabalho orientada pelo antigo médio foi mantido em segredo, mas o nosso jornal encontrou o grupo de trabalho no Jamor. Foram cerca de duas horas no relvado nº 3, com o novo técnico sempre muito interventivo e a falar com os jogadores.

Autor: Cláudia Marques