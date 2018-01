Continuar a ler

Apesar "desta ser possivelmente a melhor fase do Benfica a nível de resultados e rendimentos", Silas disse acreditar que o Belenenses "vai ter uma boa prestação", mesmo tendo em conta que a equipa do Benfica "trabalha junto há seis meses" e que a do Restelo "só há 10 dias" face à mudança técnica.



Silas lamentou a baixa de Krovinovic no Benfica pela "situação" em si e "pelo espetáculo". O treinador deixou elogios ao Benfica mas espera conseguir um bom resultado. Ao ser questionado se excluía - caso pudesse - algum jogador adversário do encontro de segunda-feira respondeu: "Quero que joguem todos. O melhor é Jonas mas quero que jogue".



Apesar "desta ser possivelmente a melhor fase do Benfica a nível de resultados e rendimentos", Silas disse acreditar que o Belenenses "vai ter uma boa prestação", mesmo tendo em conta que a equipa do Benfica "trabalha junto há seis meses" e que a do Restelo "só há 10 dias" face à mudança técnica.

Silas reconheceu este domingo que o Benfica atravessa uma boa fase mas disse acreditar que o Belenenses vai fazer um bom jogo quando segunda-feira (21 horas) receber as águias no Restelo."Não compro o empate nesta altura. Estamos preparados para tudo seja qual for onze ou as dinâmicas que o Benfica apresente. Será um jogo difícil, mais difícil do que frente ao Marítimo", disse o técnico na conferência de imprensa de antevisão da partida.

Autor: André Ferreira