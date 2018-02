A vitória dos azuis no Estoril atestou o acerto da aposta do técnico, Silas, num esquema de três centrais. Sasso, Nuno Tomás e Gonçalo Silva formaram um tridente defensivo inédito nesta época e a verdade é que a equipa colheu os frutos, vencendo por 2-0 (bis de Maurides), somando três preciosos pontos na fuga aos lugares perigosos da tabela.A lesão de Chaby (vai estar afastado da competição durante um mês, no mímino) vai obrigar o treinador a mexer no meio-campo, podendo manter no próximo sábado, na receção ao Feirense, o mesmo esquema tático que tão bom resultado deu na Amoreira.

Autor: Luís Magalhães