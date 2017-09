O exercício de 2016/17 permitiu ao Benfica fazer quase 123 milhões de euros com transação de jogadores. Abatendo os 20,333 M€ de gastos com transações, os ganhos atingiram os 102,7 milhões.

Como se pode ler na quarta e última página do relatório enviado à CMVM, o Benfica registou um total de 122,995 milhões de euros em rendimentos transações de direitos de atletas, um aumento de 41 milhões em relação à época anterior.

Os valores gastos em amortizações e perdas de imparidade de direitos de atletas do plantel atual foram de 43,728 M€.

O resultado com direitos de jogadores foi de 58,934 milhões de euros, quase o dobro do registado no ano anterior (30,113 M€).

Em 2016/17, o Benfica transferiu, entre outros, Gonçalo Guedes, Hélder Costa, Ederson e Lindelöf (as vendas de Nélson Semedo e de Mitroglou não estão incluídas neste exercício).