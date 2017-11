Se os encarnados têm expectativa de poder vir a rechear os cofres com alguns dos jogadores que têm por esta altura cedidos, no Seixal está neste momento um trio que custou mais de 20 milhões de euros: Ola John (12 milhões), Pedro Pereira – um ‘bolo’ de 6,155, tendo em conta que foi contratado por 2,655 e as águias ainda abdicaram do passe de Djuricic para a Sampdoria, avaliado em 3,5 milhões – e Marcelo Hermes que, apesar de ter chegado como jogador livre, implicou um investimento de 2,9 milhões.Para qualquer um destes jogadores a SAD procura encontrar saída em janeiro.