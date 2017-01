Continuar a ler

Eliseu, Grimaldo, Salvio e Jiménez são os jogadores que estão entregues aos cuidados do departamento clínico dos encarnados.



O Benfica, detentor do troféu, iniciou o ano preparando o desafio com o Vizela, depois de ter batido o Paços de Ferreira, na ronda inaugural, pela margem mínima. Eliseu, Grimaldo, Salvio e Jiménez são os jogadores que estão entregues aos cuidados do departamento clínico dos encarnados.O Benfica, detentor do troféu, iniciou o ano preparando o desafio com o Vizela, depois de ter batido o Paços de Ferreira, na ronda inaugural, pela margem mínima.

Júlio César está recuperado da contusão do ombro direito, tendo integrado sem limitações o treino que o plantel do Benfica realizou este domingo, o primeiro de 2017.O guarda-redes dos encarnados, de 37 anos, entra assim nos planos de Rui Vitória para o desafio com o Vizela, a contar para a segunda jornada do Grupo D da 3.ª fase da Taça CTT. O internacional brasileiro, que falhou os últimos cinco jogos do Benfica, atuou pela última vez a 19 de novembro, diante do Marítimo, para a Taça de Portugal.

Autor: Nuno Martins