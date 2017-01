Lindelöf tem sido constantemente associado ao interesse do Man. United, e a realidade é que José Mourinho voltou a enviar um emissário para observar o central sueco ao vivo. Os red devils, contudo, não estiveram sozinhos na missão de espionagem, mas entre os 34 observadores sobressaíram claramente os ingleses. Além do Man. United, também o City, o Arsenal, o Fulham, o West Ham, o West Bromwich e o Brighton marcaram presença no Berço. De resto, destaque para o At. Madrid e o Valencia.